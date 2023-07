Deel topcollectie Boijmans tijdelijk te zien in Rijksmuseum

met video Twee explosies in één nacht, beide gevolgd door brand

Opnieuw is Rotterdam in één nacht opgeschrikt door twee explosies bij woningen. Opvallend: Bij beide brak na de knal brand uit. Op de Nassaustraat in Rotterdam-Feijenoord was die snel geblust, op de Jensiusstraat in het Oude Noorden was de schade groter.