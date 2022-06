Deel treinverkeer rondom Rotterdam ligt plat door storing in Willemsspoortunnel

Wijkagen­ten in Rhoon belaagd door grote groep jongeren: ‘Respect, wat is dat?’

In Portland, een wijk in Rhoon, zijn wijkagenten maandagavond belaagd door een grote groep jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Dat gebeurde toen wijkagent Jan Waasdorp een van de jongeren wilde aanhouden, schrijft hij in een Instagrambericht.

15 juni