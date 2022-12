Deel van Prinsenland getroffen door stroomstoring

Beloning van 15.000 euro voor gouden tip moord op Jaison (30) op het Rotterdam­se Tiendplein

De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip over de schutter, die de 30-jarige Jaison Sanches doodschoot op het Tiendplein in het Rotterdamse centrum. De politie hoopt op een doorbraak in het onderzoek naar de moord op het terras op een drukke zaterdagavond 29 oktober.

6 december