Deelde hoogbejaarde man zijn huis voor het misbruiken van kinderen?

84 procent vaker alarm geslagen over kindermis­han­de­ling in regio Rotterdam



19 november In de eerste tien maanden van dit jaar is het aantal meldingen over mogelijke kindermishandeling bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond explosief gestegen. Er kwamen 3753 signalen binnen, een stijging van 84 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit zijn gemiddeld 16 meldingen van vermoedens van kindermishandeling per dag.