Deelnemer trouwstoet ramt met (gehuurde) Mercedes reclamebord voor concert René Froger

Column ‘Door het schaatsen ben ik bont en blauw, ik kan nog nauwelijks zitten’

20:00 Als kind viel ik heel vaak. Vooral met de fiets. Ik zal nooit vergeten hoe ik uit de bocht vloog bij de bushalte, op de hoek van de Eikenlaan in Rozenburg. Voor mijn gevoel gleed ik enkele meters over het asfalt. Alles lag open. Moeder in paniek natuurlijk én boos, want dit was de zoveelste keer.