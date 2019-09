Deelnemers trouwstoet moeten bijna 5000 euro dokken wegens gevaarlijk rijgedrag

Meerdere bestuurders van een trouwstoet zijn vanmiddag op de Kralingse Plaslaan in Rotterdam op de bon geslingerd. Er werden in totaal vijftien bekeuringen uitgeschreven voor asociaal- en gevaarlijk rijgedrag. ‘De trouwstoet is vijftien bekeuringen rijker en bijna 5000 euro armer’, aldus de politie.

Rond 16.00 uur kreeg de politie meldingen over het rijgedrag van de deelnemers van de trouwstoet. De veiligheid van andere deelnemers zou ernstig in gevaar worden gebracht. De helft van de groep had de auto op de stoep geparkeerd. Daarvoor kregen acht bestuurders een bekeuring. Volgens de politie vonden zij dat agenten ‘begrip moesten hebben omdat het een speciale dag was'.

Rijbaan

Bij het wegrijden van de stoet stonden enkele bestuurders midden op de rijbaan stil. Ook werd er driftig geclaxonneerd. Opnieuw werden er bekeuringen uitgedeeld.

Een auto, niet herkenbaar als politiewagen, heeft de stoet nog even gevolgd. Eenmaal op het Weena werd nóg een bestuurder van de trouwstoet op de bon geslingerd. Deze bestuurder reed op pieksnelheid 100 kilometer per uur en gooide afval uit het raam. Naast bekeuringen is deze bestuurder ook een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer opgelegd.

