Deelscooters gaan in vlammen op in Rotterdam-Oost, mogelijk door brandstichting

Winkelcen­trum De Terp in Capelle stroopt de mouwen op: ‘Schoon, gelikt en welkom, dát is ons streven’

Winkelcentrum De Terp is het ondergeschoven kindje in Capelle aan den IJssel. Want terwijl De Koperwiek in hartje stad zijn vleugels opnieuw uitslaat met wéér een uitbreiding, ligt de knap verborgen shopgallerij bij de wijk Oostgaarde braaf te wachten op de dingen die komen gaan. Maar er is verandering op til, kondigen de winkeliers aan. ‘We willen terug naar super’.

24 oktober