Definitief ontwerp: Kuip als grote inspiratiebron voor nieuw Feyenoordstadion

De komst van een nieuw stadion voor Feyenoord is weer een grote stap dichterbij gekomen. Het Rotterdamse architectenbureau OMA legde onlangs de laatste hand aan het definitief ontwerp van de toekomstige voetbaltempel op Zuid, dat een iconisch gebouw moet worden op een prominente plek aan de Nieuwe Maas. De eerste paal is gepland voor april 2021.

Afgelopen week werd de meest recente versie van het ‘Maasstadion’, dat op veel punten op de vertrouwde Kuip gaat lijken, bij het projectbureau van Feyenoord City afgeleverd. Inmiddels is het ambitieuze plan aan de directie van Stadion Feijenoord en de stafleden van de club gepresenteerd. ,,Het ontwerp ligt nu bij de gemeente’’, zegt een woordvoerder. ,,Vandaag is ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.’’

Nieuwe impressies tonen zowel het exterieur als de binnenkant van het complex, waar Feyenoord volgens de plannenmakers weer volop nationale en internationale successen moet gaan boeken. Na de presentatie van het voorlopig ontwerp – enkele maanden geleden – is het gebouw nu tot op detailniveau uitgewerkt. ,,Veel is gehandhaafd, maar er zijn ook veranderingen’’, luidt de uitleg.

,,Zo zit je in het nieuwe stadion op de eerste en tweede ring nog dichter bij het veld. De afstand tussen de tribunes en het veld is ten opzichte van het eerdere ontwerp verder verkleind. Daardoor kon een extra rij worden toegevoegd. Je zit zelfs nóg dichter bij het veld dan in de Kuip.’’

Speeltoestellen

De gevel is uitgevoerd in diagrid, ofwel een raamwerk van diagonaal kruisende balken. ,,Hierdoor wordt de bowlvorm van het stadion nog meer benadrukt’’, luidt de uitleg. ,,Je ziet ook geen verticale kolommen meer. Die bowl lijkt als het ware te zweven ten opzichte van de tweede en derde ring.’’

Daarnaast is de brede omloop – ofwel de concours, zeg maar de schotel waarop het stadion lijkt te rusten – beter toegankelijk gemaakt door grotere trappen, geflankeerd door groen, bankjes en speeltoestellen. ,,De straat loopt nu vloeiend over in deze verhoogde omloop. Die is bovendien in zones ingedeeld. Als Feyenoord niet speelt, kan daar op allerlei manieren gebruik van worden gemaakt.’’

Stadion Feijenoord, de club Feyenoord en de gemeente Rotterdam zullen het definitief ontwerp nu beoordelen. Projectbureau Feyenoord City bekijkt in de tussentijd samen met de beoogde bouwers BAM en Besix of deze megaklus in Rotterdam-Zuid binnen het geraamde budget – 365 miljoen euro – blijft. ,,Ons doel is in december te melden dat het stadion inderdaad kan worden gebouwd voor het verwachte bedrag.’’

Behalve het beoordelen van het ontwerp, moeten er nog heel wat andere zaken worden geregeld voordat de bouw daadwerkelijk kan starten. Zo is de financiering nog niet rond, moet Feyenoord aan een groot aantal voorwaarden voldoen om 40 miljoen euro van de gemeente Rotterdam veilig te stellen en wordt er gekeken wat de invloed is van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Pas in april 2021 zijn de vergunningen voor de bouw onherroepelijk.

Volledig scherm Dwarsdoorsnede van het nieuwe stadion. Het veld ligt op straatniveau. © OMA

Volledig scherm Supporters in het nieuwe stadion zitten nóg dichter bij het veld, zodat de wedstrijd perfect te volgen is. © OMA

Volledig scherm Het is een multifunctioneel stadion, waar grote events en concerten gehouden kunnen worden. © OMA

Volledig scherm Voor de wedstrijd loop je via de publieke omloop direct naar de entrees van het nieuwe stadion. © OMA

Volledig scherm Maquette van een deel van het nieuwe stadion aan de Maaszijde. Opvallend is de donkergrijze staalconstructie die gedragen wordt door de betonnen kernen met trappenhuizen en liften. © OMA

Volledig scherm Het stadion gezien vanuit het Mallegatpark. © Lola

Volledig scherm Rondom het stadion veel groen en hoogbouw. © Lola