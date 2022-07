Definitief: Shell start met bouw van grootste waterstoffabriek van Europa in Rotterdam

De bouw van de fabriek die 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag gaat produceren, kost naar verluidt een miljard euro. Er ontstaan enkele tientallen nieuwe banen. Tijdens de bouw van het complex zijn er 350 mensen aan het werk. Het financieringsbesluit komt niet als een verrassing: Shell was de bouw al geruime tijd aan het voorbereiden. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel.

Waarom is de Rotterdamse haven nu zo in de ban van waterstof?

Waterstof voor vrachtwagens

Groene waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van hernieuwbare energie. De hernieuwbare stroom voor de zogeheten elektrolyser komt van Hollandse Kust (noord), het windpark op zee dat deels eigendom is van Shell.

De fabriek van Shell is twintig keer groter dan Europa’s huidige grootste waterstofinstallatie. Met stroom van een windmolenpark dat Shell samen met Eneco aanlegt op de Noordzee kan groene waterstof worden gemaakt. Het is de bedoeling om de groene waterstof rechtstreeks voor vrachtwagens te leveren.

Dit zorgt voor een CO₂-winst van 2500 dieselvrachtwagens per dag, zo schat projectleider Lijs Groenendaal van Shell. Maar omdat vrachtwagens die op waterstof kunnen rijden nog niet in groten getale leverbaar zijn, gaat de brandstof voorlopig via een pijpleiding naar de raffinaderij van Shell in Pernis. Hiermee kan de productie van fossiele brandstoffen verduurzaamd worden, want daarbij is dan minder aardgas nodig.