Definitief: trouwstoeten in Rotterdam moeten vooraf gemeld worden

Bizarre vondst op tarweveld boer Jens Kooijman: 200 landmijnen. ‘Dit kon heel anders aflopen’

17:25 Het aanleggen van een drainagesysteem in een akkerland in ’s-Gravendeel is vanmorgen abrupt geëindigd toen bijna 200 landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog werden blootgelegd. ,,Dit had best anders kunnen aflopen.’’