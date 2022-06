Delphine (17) zit helemaal op haar plek op de theaterschool: ‘Ik dans, ben creatief en een beetje vreemd’

Ik zeg je Mila (17) wordt ’s ochtends liever wakker van daglicht dan van een alarm: ‘Ik slaap met de gordijnen open’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Mila van Werkhoven uit Rotterdam wordt ’s ochtend liever wakker van daglicht, dan van een alarm: „Dan voel ik me opgewekter.”

18 mei