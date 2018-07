Demente man getaserd in Rotterdams verpleeghuis

Een agent heeft afgelopen weekeinde in een Rotterdams verpleeghuis een 73-jarige man met ernstige dementie getaserd. Volgens de politie was de man een gevaar voor zichzelf, medebewoners en het personeel. Het gebruik van het stroomstootwapen op zo’n gesloten afdeling is in strijd met de regels.

Het lukte personeel van Laurens Blijdorp zaterdagavond niet de bewoner, die agressief was, rustig te krijgen. Hij reageerde ook niet op medicatie. Toen de situatie escaleerde hadden de medewerkers geen andere mogelijkheid dan hulp in te schakelen via 112, aldus de Rotterdamse zorginstelling.

Toen de politiemensen, onder wie een agent met hond, ter plekke kwamen, bloedde de bewoner. Hij had vlak daarvoor een televisie en bloempot vernield en probeerde nu met een scherp stuk metaal het raam te vernielen. De man was niet tot bezinning te brengen en de vrees was dat hij zichzelf ernstiger zou verwonden.

De agent koos voor de taser, die hij in het kader van een landelijke proef bij zich heeft, omdat de wapenstok of inzet van de hond ‘veel meer letsel’ zou berokkenen. Pepperspray was geen optie want dat mag volgens de wet niet boven de 65 jaar worden ingezet.

Gedwongen opgenomen

Achteraf bleek echter dat de agent zijn stroomstootwapen niet had mogen gebruiken op de gesloten afdeling van het verpleeghuis. De Tweede Kamer nam in december een motie aan die het gebruik van een taser verbiedt binnen ggz-instellingen. De gesloten afdelingen van verpleeghuizen valt ook onder de motie omdat hier bewoners gedwongen zijn opgenomen.

De Rotterdamse politiechef Frank Paauw: ,,De hondengeleider koos voor het stroomstootwapen om zo min mogelijk letsel te veroorzaken. Nu blijkt dat dit niet mocht. We kijken hoe we deze locaties kunnen registreren in ons meldkamersysteem. Dat laat onverlet dat we natuurlijk als politie eigenlijk niet in dit soort instellingen moeten hoeven optreden.’’