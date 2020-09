Demonstranten mogen vrouwen bij Rotterdamse abortuskliniek niet meer aanspreken

Dit bijzondere presenta­tie­duo laat de Rotterdam­se haven zien tijdens Wereldha­ven­da­gen

31 augustus In plaats van slenteren op de kades wordt het turen naar een beeldscherm, want de Wereldhavendagen is dit jaar een online evenement. Op de website zijn zaterdag video’s te zien. De presentatie van deze Digital Port Day is in handen van twee robotfiguurtjes die boven de Rotterdamse haven vliegen.