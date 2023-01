Demonstratie tijdens PvdA-borrel om zaak Balwantsingh, ook Aboutaleb spreekt zich uit

Ze kregen een beschaafd applaus van de PvdA-leden. Fractievoorzitter Richard Moti ging daarna met hen in gesprek: hij zegde toe met huurders van Balwantsingh in gesprek te willen, als zij dat willen, en benadrukte te blijven strijden voor goede woningen voor iedereen in Rotterdam. De PvdA wist vooraf niet van de komst van de groep.

Aboutaleb

Later op de middag sprak ook burgemeester Aboutaleb - aanwezig op de borrel - over de zaak. ,,Integreit is nu vaak het naleven van: klopt dit, klopt dit? Maar de regels rond integriteit naleven is iets anders dan het naleven van persoonlijke politieke ethiek", zei hij. ,,Het gaat over wat je zelf voelt als aanvaardbaar. En ik denk dat iedereen bij zichzelf te rade moet gaan of het persoonlijk handelen nog in overeenstemming is met het maatschappelijk aanvaardbare.”