Demonstrerende taxichauffeurs willen snelwegverkeer niet hinderen

Vijf inbraken in een weekend bij apothekers in Rotterdam en Capelle

18:30 Bij vijf apotheken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel is dit weekend ingebroken. De inbrekers kwamen binnen door schuifdeuren te forceren en bakstenen door ruiten te gooien. Uit alle vijf apotheken is geld meegenomen, meldt de politie. Het is nog niet bekend of er ook medicijnen zijn gestolen.