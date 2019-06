‘Den Blijker had moeten reageren als een nuchtere Rotterdammer’

Gemist? Even uitleggen dan: Herman den Blijker - kale, stoere topkok, Rotterdamse culinaire held - kreeg dit weekend via de Volkskrant een vernietigende recensie op zijn bord. Het was smullen voor de onpartijdige toeschouwer. De journaliste schreef een verhaal dat je direct geloofde: Over de kok zelf, die te parmantig langs de tafels van de belangrijke gasten in zijn restaurant Goud paradeerde. Over het eten dat matig was, over een kreeft in het bijzonder die als een exclusieve kreeft uit de Oosterschelde werd aangeboden, maar door de recensente werd ontmaskerd als rivierkreeft. En over de ober, zo'n arrogant kreng, dat je te vaak vindt in onze stedelijke horeca, en die de kritische gasten bot behandelde.