Denk doet aangifte tegen PVV'er wegens beschuldiging 'verkrachting'

VIDEO Spel-IQotheek voor kinderen in Beverwaard is een groot succes

19:44 Probeer dat moeilijke spel maar op te lossen. Mislukt? Doe nog een poging. Als je klaar bent, wacht een nóg lastigere opgave op je. Dit is precies waarom deze kinderen bij de Spel-IQotheek komen. Het initiatief voor hoogbegaafde kinderen in de Rotterdamse Beverwaard is een groot succes.