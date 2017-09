Denk doet 'vrijwel' zeker mee aan verkiezingen in Schiedam

Rotterdammer kookt voor buren in flat nu lift niet werkt

17:59 Rotterdammer John la Gordt Dillié heeft een enorme klus op zich genomen. Nu de lift in zijn flat Heerenbeek in de Rotterdamse Zuidwijk in onderhoud is, kookt hij voor zeventien bewoners die slecht ter been zijn en vijf dagen geketend zijn aan huis. ,,Ik heb net 3 kilo aardappels geschild.’’