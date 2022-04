Denk en Leefbaar in een coalitie: ‘Een veelbetekenende stap in de emancipatie van nieuwe Rotterdammers’

OPINIEDe coalitiegesprekken tussen Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk zijn in veel opzichten bijzonder, misschien wel historisch. Tegelijkertijd is het volgens Zakaria Hamidi, Mohamed Talbi, Fouad Ben-Saddek, Fadma Bouchataoui en Dyab Abou JahJah een onvermijdelijke ontwikkeling.

Het is bijzonder omdat Denk wordt gezien als een serieuze gesprekspartner. Een relatief nieuwe partij, opgericht door Nederlanders met een migratieachtergrond. Ons inziens is dit een volgende, veelbetekenende stap in het emancipatieproces van deze (al niet meer zo) nieuwe Rotterdammers.

8 jaar geleden werd een eerdere, belangrijke stap gezet in dit proces door Nida op te richten. Een partij die een stem gaf aan Rotterdammers met een islamitische achtergrond. Met Nida, dat inmiddels niet meer meedoet, kon de stem van deze groep Rotterdammers eindelijk ongefilterd worden gehoord in de raad. Denk heeft de afgelopen 4 jaar eenzelfde rol vervuld, en succesvoller dan Nida. Deelname aan een Rotterdams gemeentebestuur doet recht aan deze mooie stad met een groeiende diversiteit.

Een samenwerking tussen Leefbaar en Denk ligt ogenschijnlijk niet voor de hand. Toch is het niet gek – en zelfs zeer gewenst – als deze partijen met elkaar een gemeentebestuur vormen. Het mooie is dat dergelijke samenwerkingen meteen bruggen slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen, tussen verschillende sociale klassen, tussen verschillende ideologieën.

Hetzelfde schuitje

Een tweede reden is dat, hoewel de maatschappelijke visies verschillen, de toekomstige beleidskeuzes verrassend genoeg heel erg veel op elkaar zullen lijken. De achterbannen zijn dan wel verschillend, ze wonen vaak in dezelfde (volks)wijken. Bewoners in deze wijken, of je nu op Leefbaar of op Denk hebt gestemd, hebben allen behoefte aan goed onderwijs in uitdagende scholen; hebben behoefte aan betere isolatie van hun verouderde huizen; hebben behoefte aan een serieuze aanpak van armoedebestrijding en veiligheid in hun wijken. Henk en Ingrid en Fatima en Ali zitten in hetzelfde schuitje.

Quote Het zal mooi zijn om te zien dat je vanuit deze visies bruggen kunt slaan

Elkaar de ruimte geven voor elkaars maatschappelijke analyses zou bovendien een mooi voorbeeld geven aan de Rotterdammers. Het is, nogmaals onvermijdelijk, in een snel diverser wordende stad dat visies verschillen – en dat het aantal visies toeneemt. Het zal mooi zijn om te zien dat je vanuit deze visies bruggen kunt slaan tussen en naar de verschillende bevolkingsgroepen door al hun (zelfde) problemen voortvarend aan te pakken en kansen te grijpen waarin men elkaar herkent. Het zal ook uitnodigend zijn naar Rotterdammers die op andere partijen hebben gestemd.

Een dergelijke samenwerking kan mogelijk een breder draagvlak genieten, inclusiever zijn, dan we vooraf kunnen bevroeden. Met de praktisch ingestelde partijen VVD en D66 als medestanders en -architecten, hebben wij er vertrouwen in dat het gaat lukken met deze partijen.

Zakaria Hamidi is tolk-vertaler en sociaal ondernemer

Mohamed Talbi is onderwijsbestuurder, oud-gemeenteraadslid voor de PvdA en medeoprichter Nida

Fouad Ben-Saddek is advocaat in Rotterdam

Fadma Bouchataoui is opvoedkundige en trainer

Dyab Abou JahJah is schrijver en publicist

