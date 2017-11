Derde stadsbrug toch in Rotterdam-Oost

De ommezwaai komt voort uit de vandaag gepresenteerde visie op de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Rotterdam voor de komende twintig jaar. ,,Met een oostelijke brug doen we meer reizigers in het openbaar vervoer een plezier. Bovendien kan het de Van Brienenoordbrug ontlasten,’’ zegt Langenberg.



De derde stadsbrug is in ieder geval bedoeld voor de tram, fietsers en voetgangers. Of er ook auto’s overheen mogen is nog geen uitgemaakte zaak. ,,Daar doen we nog onderzoek naar.’’ De brug in oost maakt een vierde oeververbinding overigens niet overbodig. ,,Een westelijke brug blijft uiteindelijk nodig’’, zegt Langenberg.