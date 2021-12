Derde verdachte rellen liep ‘juichend en lachend’ over Coolsingel, drie maanden cel in

snelrechtDe derde stenengooier van de Coolsingelrellen is vanmiddag veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook mag de 30-jarige Krimpenaar een jaar niet in het centrum komen. ,,Lachend en juichend liep hij over de Coolsingel, tussen de brandende auto's’’, aldus de officier van justitie, die een hogere straf eiste. ,,Nee, die stak hij niet aan, maar hij is onderdeel van het geweld geweest door stenen te gooien.’’

De Krimpenaar trok direct de aandacht. Hij zwaaide breed lachend naar de camera van een livestream om ‘mijn vrouw de groeten te doen’. Deze verdachte zou blikken bier en stenen naar een ME-bus hebben gegooid en naar de bus hebben geschopt of de bus hebben geslagen.

Ook een 44-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot dezelfde straf. Met de groene vlag van Rotterdam om zijn schouders gooide hij stenen naar een ME-bus.

Minister Grapperhaus sprak in de nasleep herhaaldelijk over ‘lik op stuk’ voor de relschoppers. Daar past het supersnelrecht bij. De rechter doet vandaag direct uitspraak.

Geweldsexplosie

De demonstratie van vrijdagavond 19 november liep uit op een geweldsexplosie, toen relschoppers op agenten jaagden. Die kwamen dusdanig in het nauw dat zij op meerdere momenten waarschuwingsschoten losten en gericht schoten. Er werden vijf mensen geraakt door kogels. Politiewagens gingen in vlammen op.

Quote Ik had een opvallende muts op en een opvallende jas aan. Ik had niet de intentie om te rellen.

Waar een deel van de relschoppers met bivakmutsen of mondkapje op tekeergingen, hadden deze verdachten zich niet vermomd. Zij staan duidelijk herkenbaar op beeld. ,,Ik heb naar camera gezwaaid om mijn vrouw gedag te zeggen’’, vertelde de verdachte aan de rechter. ,,Ik had een opvallende muts op en een opvallende jas aan. Ik had niet de intentie om te rellen.’’

Biertjes op

Waarom hij dan toch een blik bier en stenen naar de ME gooide? En tegen het busje sloeg? ,,Ik liet mij meeslepen. Misschien door de biertjes die ik op had. Ik had zes halve literblikken meegenomen. Daardoor dacht ik niet twee keer na, maar een half keer. Ik had gewoon eerder naar huis moeten gaan.’’

De verdachte was boos dat de ME door de menigte scheuren. ,,En toen zag ik een uitdagende lach van de chauffeur.’’ De chauffeur stelde dat hij inderdaad moest lachen toen hij de Krimpenaar zag: ,,Het was geen type om stenen te gooien.‘’

Avondje uit

De verdachte was naar de Coolsingel gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen die volgens hem een leugen waren. Hij zag het als een avondje weg. ,,Ik kan al twee jaar geen leuke dingen doen. In het weekeinde moet ik ‘nee’ zeggen tegen mijn twee kinderen. De demonstratie met mensen die hetzelfde denken als ik was voor mij een uitje. Daarom nam ik ook die biertjes mee.’’

Quote De demonstra­tie met mensen die hetzelfde denken als ik was voor mij een uitje.

De officier van justitie beschreef het plezier dat de verdachte blijkbaar ook leek te hebben aan de rellen. ,,Hij liep juichend en lachend over de Coolsingel. Tussen de brandende auto's door. Nee, die heeft hij niet aangestoken, maar hij maakte wel onderdeel uit van het geweld van die avond door stenen te gooien.‘’ Zijn advocaat meent dat de strafeis ‘disproportioneel’ is kijkend naar wat de Krimpenaar deed ‘los van de grote context’.

Eerdere straffen

Deze 26-jarige vrouw uit Spijkenisse en 29-jarige man uit Delft werden veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor het plegen van openlijk geweld. Zij mogen ook een jaar lang niet in het Rotterdamse centrum komen. Gisteren bracht de politie nog meer foto’s naar buiten. Er zijn twee nieuwe verdachten bekend.

