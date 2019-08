Dervisoglu is Sparta dankbaar voor transfer naar Brentford

Halil Dervisoglu speelt vanaf 1 januari van het komende jaar voor Brentford, club in het Engelse Championship. Tot die tijd is hij vast van plan om Sparta aan doelpunten te helpen, zoals afgelopen vrijdag tegen VVV (4-1), toen de 19-jarige spits zijn eerste eredivisiegoal maakte.

Er zijn voetballers die na het maken van hun eerste eredivisie-doelpunt een nacht lang woelend in hun bed liggen. Of juist pontificaal in de lampen gaan hangen in het dichtstbijzijnde café. Aan Sparta-spits Halil Dervisoglu zijn beide uitingen niet besteed. Voor hem is scoren even gewoon als ademhalen. ,,Natuurlijk is het mooi dat ik tegen VVV een belangrijk doelpunt maakte voor mijn team. Maar daar sta je ook voor, hè. Het moet niet bij dit ene eredivisiedoelpunt blijven.’’

Quote Angst of twijfel is aan mij niet besteed. Dervisoglu, de in Rotterdam geboren aanvaller met Turkse roots, is het type dat niet gebukt gaat onder een gebrek aan zelfvertrouwen. Integendeel. Laat hem, zoals afgelopen vrijdag tijdens Sparta-VVV, los op het veld van Het Kasteel en hij is volkomen in zijn element. Dat er tijdens zo’n wedstrijd 10.000 toeschouwers op hem letten, deert hem geen moment. ,,Ik heb geloof in mezelf en ik heb geloof in mijn kwaliteiten. Dat moet ook, vind ik, als spits. Voetbal is ook een mentaal spel. En dat spel beheers ik. Angst of twijfel is aan mij niet besteed.”

De spitsen van Sparta, ze hebben elk hun eigen gebruiksaanwijzing. Lars Veldwijk zoefde vorige week nog boos weg bij Het Kasteel vanwege zijn reserverol tijdens VVV-thuis. Ragnar Ache, die zich met de week nadrukkelijker manifesteert, is juist een teamplayer. Dervisoglu is op zijn beurt misschien wel de meest klassieke spits. Ofwel: een jongen voor wie scoren niet alleen een eerste levensbehoefte is, maar ook een tweede en een derde. Het zit er al van kinds af aan in bij de in Spangen opgeleide aanvaller. Een killer is hij.

En die eigenschap zal hij, dat weet hij zeker, ook bij het Engelse Brentford tot wasdom laten komen. ,,Ik ben super blij dat ik in het nieuwe jaar voor die club mag spelen,’’ zegt Dervisoglu, die afgelopen donderdag zijn contract tekende bij The Bees en er succesvol de medische keuring onderging. ,,Brentford staat er om bekend dat jonge spelers zich er snel kunnen doorontwikkelen. Dat klonk me goed in de oren. Als voetballer wil je alles uit je carrière halen. Met mijn overstap naar Brentford zet ik voor mijn gevoel een belangrijke stap. En ja, het is mij er alles aan gelegen om ook in Engeland mijn doelpunten mee te pikken. Daar ben je spits voor, toch?’’

Quote De komende maanden zal ik de club terugbeta­len met nog veel meer doelpunten.

Temperament

Tot en met december probeert hij dit nog zoveel mogelijk te doen namens Sparta, dat komende zaterdag op bezoek gaat bij ADO Den Haag. En geen supporter hoeft bang te zijn dat Dervisoglu met de handrem op zal spelen, nu zijn droomtransfer toch al een feit is. Integendeel, zegt hij met het hem kenmerkende temperament. ,,Ik heb alleen maar de drive om me nu extra te bewijzen. Ik heb super veel aan Sparta te danken en wil mijn periode in Rotterdam dus goed afsluiten. De komende maanden zal ik de club terugbetalen met nog veel meer doelpunten.’’