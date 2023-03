Deze 12 agenten schitteren binnenkort in tv-programma 'Bureau Rotterdam'

indebuurt.nlDe opnames van het populaire RTL-programma ‘Bureau’ zijn vandaag gestart in Rotterdam. In het nieuwe seizoen loopt presentator Ewout Genemans mee met de politie in de havenstad. Deze zes koppels zie je binnenkort in actie!