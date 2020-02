Deze artiesten staan in het voorprogramma van het Songfestival

‘Pistepech­vo­gels’ met eerste en enige gipsvlucht weer thuisge­bracht: ‘Ik ga met been omhoog Netflix kijken’

18:07 De eerste en enige gipsvlucht van het jaar bracht vandaag zeven pistepechvogels van Oostenrijk naar Rotterdam The Hague Airport. Marco van Noord uit Rotterdam was een van hen. Maandag gleed hij in Saalbach Hinterglemm uit de bocht en hij wist meteen: met zo’n pijnlijke voet is de skivakantie afgelopen. ,,Ik ski al vijf jaar, dus onervaren ben ik niet. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje”, zegt hij nadat hij de vliegtuigtrap af is gehinkt.