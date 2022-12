Deze artikelen werden dit jaar massaal door jullie gelezen (van goedkope winkel tot opgepakte miljonair)

2022Dat was 'm bijna: 2022! Ook dit jaar wisten jullie onze website massaal te vinden. Hieronder op een rijtje de best gelezen artikelen van 2022, om nog eens rustig (terug) te lezen.

Ruim 1,4 miljoen mensen zien stel uit Berkel en Rodenrijs ‘de nachtmerrie van het programma’ zijn

Een huis vinden met maar liefst zes slaapkamers binnen een beperkt budget. Het wilde Marlies en Volcmar uit Berkel en Rodenrijs maar niet lukken, dus besloten ze het populaire tv-programma Kopen zonder kijken in te schakelen. ,,Wij moeten gaan doen wat jullie niet is gelukt”, zei presentator Martijn Krabbé voor het oog van 1.417.000 kijkers.

In dit stuk staan de artikelen die onze lezers, jullie, dit jaar het meeste lazen, in willekeurige volgorde. Van veel artikelen, zoals over het buurtfeestdrama en baby Emily, zijn er daarna nog meer artikelen verschenen.

Koningsdag eindigt dramatisch voor Loraine (23): ‘In elkaar geslagen omdat ze dachten dat ik man was’

Waarom? Dat is het enige wat Loraine Stendert (23) zich nog kan afvragen. Na een avondje stappen in de Rotterdamse gaybar Ferry met haar vriendinnen is de jonge vrouw op brute wijze in elkaar geslagen. Ze moet binnenkort onder het mes omdat haar enkel op drie plekken gebroken is.

7 doden en 7 gewonden bij buurtfeestdrama, chauffeur blijft vast tot uitslag bloedtest

Bij het ongeval met een vrachtwagen in de kleine buurtschap Zuidzijde in de Hoeksche Waard zijn zeven doden en zeven gewonden gevallen.

Action kan z’n borst natmaken: ‘nóg goedkopere zaak’ opent winkel in Nederland

De Action kan z’n borst nat maken, want er is een nieuwe nóg goedkopere concurrent. In het centrum van Rotterdam is een vestiging van de Turkse winkelketen Forbest geopend. ,,Nergens anders zijn deze producten goedkoper te krijgen.”

Buren geschokt door aanhouding van multimiljonair (34): ‘Kussens en matrassen vlogen in het rond’

Een van de verdachten die bij een mega-operatie van de politie is opgepakt, blijkt multimiljonair Mike de W. (34) te zijn. Ook familie van de metaalondernemer zit vast. De politie nam na een inval in de villa van W. meerdere dure auto’s, schilderijen en fitnessapparaten mee. Buren reageren geschokt. ,,Het klonk als een raketaanval.’’

Stephano (31) ging naar zijn ouders om oud en nieuw te vieren, maar kwam nooit aan

Stephano ging naar zijn ouders in de Rotterdamse wijk Hillesluis om de jaarwisseling te vieren, maar de Rotterdammer komt nooit meer thuis. De 31-jarige vader van twee kinderen werd op de stoep van zijn ouders doodgeschoten. ,,We begrijpen er niets van. Hij was een écht mooi mens. Deed nooit een vlieg kwaad.’’ Zondag is een 20-jarige verdachte uit Rotterdam opgepakt.

Vliegtuig met twee personen gecrasht in haven Rotterdam, zoektocht naar lichamen gaat door

In het Calandkanaal in de haven van Rotterdam is een vliegtuigje gecrasht. Er waren twee personen aan boord, zij hebben de ramp niet overleefd. Hun lichamen zijn nog altijd niet gevonden.

Maarten vond geluk terug nadat hij zwangere vrouw verloor: ‘Mensen vonden het te vroeg, dat deed pijn’

Zelden was de lijn tussen leven en dood zo dun. Hoogzwanger overlijdt de vrouw van Maarten Kruijt plots. Voordat haar lichaam is bedekt met een laken, wordt het kindje gehaald met een keizersnede en met twee vingers gereanimeerd. Over die bizarre dag, waarop hij vader én weduwnaar werd.

Doodgestoken baby Emily in armen van moeder en oom naar laatste rustplaats: ‘Maar één vraag: waarom?’

In de armen van haar moeder en oom is baby Emily naar haar laatste rustplek gebracht op de Rotterdamse begraafplaats St. Laurentius. Het doodgestoken meisje mocht nog geen zes maanden oud worden. ,,Er is één vraag die open blijft staan: Waarom? Waarom?’’

Al elf jaar aan huis gekluisterd: voor Nico’s begrafenis moest Rico naar beneden worden getakeld

Elf jaar was de 53-jarige Rico niet buiten geweest, maar nu had hij geen keus. Hij moest naar buiten voor de uitvaart van zijn geliefde Nico, die alles voor hem regelde. Rico moet nu alleen verder, zonder Nico, en dat kan niet. De benen van Nico waren zijn benen, hij was zijn hulp.

De redactie van AD Rotterdams Dagblad wenst u een fijne jaarwisseling!