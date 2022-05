Deze barbier houdt ex-gedetineerden op rechte pad: ‘Dit werkt beter dan formeel achter bureau zitten’

Goedkoop tanken? Volgende week loont het zelfs om 200 kilometer om te rijden

De brandstofprijzen gaan volgende week in Duitsland zo hard omlaag, dat het prijsverschil met wat je bij een Nederlands tankstation betaalt gigantisch wordt. Vanaf woensdag geldt in Duitsland een adviesprijs van 1,72 euro per liter, minimaal 40 cent minder dan in Nederland. Loont het om daarom naar Duitsland te rijden voor een tankbeurt?

26 mei