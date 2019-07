Deze bartender mixt niet alleen drankjes met honing, hij adopteerde ook een bijenvolk

Vrienden overleden man ontkennen geweld tegen hulpverle­ners in café in Nieuwer­kerk

10:07 De twee broers die worden verdacht van geweld tegen hulpverleners tijdens de reanimatie van een man afgelopen weekeinde in een café in Nieuwerkerk aan den IJssel, ontkennen stellig. ,,Het is mijn beste vriend die is gestorven. We waren heel emotioneel en gefrustreerd, dat klopt. Wat wil je. Maar we hebben brandweer- en ambulancepersoneel niet gehinderd, laat staan aangeraakt”, verzekert de 41-jarige verdachte uit Fijnaart.