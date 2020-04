Deze camper trekt vanaf vandaag door regio om zorgpersoneel te testen op corona

Helaas, zelfs de ‘flinke jongens’ in Hillegers­berg-Schiebroek gaan eraan

6:00 Bewoners van Hillegersberg-Schiebroek moeten binnenkort 69 bomen in hun buurt missen. In Overschie moeten er 38 plat. Ze zijn ziek of gevaarlijk voor de omgeving. Ook oude treurwilgen die er tientallen jaren staan, moeten het veld ruimen. Dat zal voor veel groenliefhebbers even slikken zijn, ook omdat niet altijd te zien is dat een boom ziek is.