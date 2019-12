Deze dames breien er op los voor zeelieden in de haven: ‘Die jongens hebben het koud’

Deze tien nummers horen in de Top 2000 volgens Rotterdam­mers (en daar zit niks Nederlands­ta­lig bij)

19:48 Als het aan Rotterdamse muziekliefhebbers ligt, had het lied De Boer Dat Is De Keerl niet bij de beste tien nummers van de Top 2000 gehoord. Sterker nog, geen enkel Nederlandstalig lied heeft het tot de Rotterdamse top tien geschopt. Opvallend is dat de legendarische band Pink Floyd twee keer naar de top is gestemd door de inwoners van de Maasstad.