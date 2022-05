Deze donkere en verlaten plek onder viaduct in Hillesluis is straks dé plek voor spelende kinderen

Uitspraken directeur Rotterdam The Hague Airport wekken woede: ‘De messen zijn geslepen’

Hoe kan het dat de directeur van Rotterdam The Hague Airport niets wil weten van een onderzoek naar de mogelijkheden om de luchthaven in te krimpen? Een deel van de Rotterdamse gemeenteraad wil opheldering over uitspraken van Ron Louwerse én van wethouder Judith Bokhove.

30 mei