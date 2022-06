Deze gemeente gooit het roer om, geen ingewikkeld taalgebruik meer in stadhuis

Voor het raadhuis van Krimpen zijn drie jongeren aan het skateboarden. Op een plein dat verder vooral wordt bevolkt door ouderen, die zich met behulp van een rollator of scootmobiel voortbewegen, of lekker in het zonnetje zitten. Hoe zij aankijken tegen de politiek in het algemeen, en ambtelijke taal in het bijzonder, luidt de vraag. De kaken blijven in eerste instantie stijf op elkaar, de wenkbrauwen schieten omhoog. Dan: ,,Meneer, ik weet niet eens waar ik de politiek moet vinden!’’