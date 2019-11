Deze hapjespan kopen? Dat is dan 150.000 euro alsjeblieft

Weerman NOS heeft oog voor detail: scheef verkeers­bord nóg niet recht gezet

21:17 Weerman Peter Kuipers Munneke heeft oog voor detail. In zijn weerbericht in het NOS Journaal wilde hij, aan de hand van een foto, aantonen dat de bomen in Vlaardingen dit jaar minder snel hun blad laten vallen. Maar dat was niet het enige dat hem opviel: een verkeersbord dat vorig jaar scheef stond, was nog steeds niet recht gezet.