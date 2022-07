Deze historische school wordt omgebouwd tot een pand met 15 bijzondere woningen

Het gaat om woningen variërend van 70 tot 170 vierkante meter met twee tot vier kamers. Locatie is de historische Bloemhofschool aan de Oleanderstraat in Rotterdam-Zuid. Het gebouw dateert uit de jaren '30 van de vorige eeuw. Bijzonder aan het pand is de L-vorm met een torentje op de hoek en het authentieke trappenhuis binnenin. Ook opvallend is dat de lokalen aan de straatkant zitten, typerend voor de scholen in die tijd.