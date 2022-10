Deze horeca bieden mensen gratis warmte én een maaltijd aan: ‘We kunnen echt iets betekenen’

Heating and eating : dat is het nieuwe initiatief van crisiscatering Hotsput Hutspot en Talentfabriek010, waardoor Rotterdammers die hun energierekening zien stijgen niet langer hoeven te kiezen tussen het verwarmen van hun huis of een fatsoenlijke maaltijd. Verschillende horeca bieden mensen een warme (werk)plek aan, met daarbij een door iemand anders gedoneerde maaltijd, vertelt Bob Richters van Hotspot Hutspot.

Hotspot Hutspot had al een maatschappelijk functie. Welke signalen kregen jullie van energiearmoede?

,,We merken dat het steeds lastiger wordt voor mensen. We zien steeds meer mensen die in plaats van drie gangen nu enkel het hoofdgerecht bestellen. Er zijn steeds meer mensen voor wie de energierekening hoger is dan de huur, en die dat gewoon niet kunnen opbrengen. Zelf zien we natuurlijk ook onze rekening stijgen. Maar je kan maar beter vol zitten en onze warmte delen met anderen, dan sluiten.”

,,Ervaring met zogenaamde uitgestelde etentjes hadden we al. Mensen die wat geld kwijt kunnen en dat doneren zodat een ander kan eten. Voorheen brachten we die maaltijden rond, maar in plaats daarvan kiezen we er nu voor de maaltijden in onze horeca aan te bieden. Maar mensen hoeven zich niet verplicht te voelen iets te bestellen: ze kunnen ook gewoon thuis de verwarming uit zetten, en lekker warm met een krantje bij ons binnen zitten.”

Quote Je kunt gaan mopperen op het systeem, of je kunt zelf iets doen. Bob Richters, Hotspot Hutspot

Wat zijn de eerste reacties?

,,Mensen waarderen het. Er zijn senioren die hun breiwerkje of hun puzzeltje meenemen, bij ons lekker gaan zitten en het gezellig hebben. We kunnen echt iets betekenen voor mensen. Richting het einde van het jaar neemt dat alleen maar toe. Want des te kouder het wordt, des te groter de nood om de energierekening.”

,,Op dit moment kunnen mensen op zeven plekken terecht, maar we nodigen alle horecaondernemers hartelijk uit om mee te doen. Het kost niks extra, maar het levert een hoop op. We sporen iedereen, ook buiten Rotterdam, aan om hetzelfde te doen.”

Doet de overheid wat u betreft genoeg om mensen die echt in de problemen zitten te ondersteunen?

,,De taxi naar ons toe wordt wel vergoed voor ouderen, maar hun maaltijd niet. Dat is krom. Maar je kunt gaan mopperen op het systeem, of je kunt zelf iets doen. Met iets vinden komen we niet verder. Daarom steken we onze nek uit, waarbij het geld komt van mensen die iets kunnen missen. We zijn dus echt afhankelijk van donaties.”

