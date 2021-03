Deze horecavoorman neemt Perron over: ‘Met schat aan ervaring blijft het nog decennialang de place to be’

Amsterdam­se Noura O. vrijgespro­ken van betrokken­heid bij bomaanslag op Rotterdam­se woning

14:11 De 20-jarige Noura O. is vrijgesproken van betrokkenheid bij de bomaanslag op een woning in de Rotterdamse Jagthuistraat in mei vorig jaar. Vier dagen voor de explosie was het pand ook al onder vuur genomen. Aanleiding voor het geweld was dat de zoon des huizes verantwoordelijk gehouden werd voor een geripte partij cocaïne.