Deze kaasboer staat al vijftig jaar op de markt in Rotterdam en is een begrip: ‘Het is altijd druk’

Met video Enorme invasie van Feyenoord­sup­por­ters in Tirana: ‘Heerlijk om hier zoveel Nederlands te horen’

Twintig jaar was Feyenoord niet zó dicht bij Europees succes. Dus reizen duizenden supporters via alle mogelijke wegen - van eigen auto tot een compleet afgehuurd vliegtuig - naar de Albanese hoofdstad Tirana, waar de Rotterdamse club woensdagavond de finale om de Conference League tegen AS Roma speelt. ,,Het is heerlijk hier zoveel Nederlands te horen.”

24 mei