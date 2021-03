Deze kapper kon écht niet wachten: om 5 uur vanmorgen zijn de eerste lokken al geknipt

Iets eerder, om iets na half vijf, vlak na het verstrijken van de avondklok gingen de lichten al aan van kapsalon Hair & The City aan de Mariniersweg in Rotterdam. Ondanks de slaap stappen stapt Ronny samen met zijn collega’s Anja Vasko en Gaby van der Putten kapsalon Hair & The City aan de Mariniersweg in Rotterdam met een goed gevoel binnen. De stoelen worden nog snel even rechtgezet en het achtergrondmuziekje gaat zelfs in alle vroegte al aan. Ze zijn er klaar voor.