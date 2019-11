Deze kinderopvang helpt single ouders in de zoektocht naar een nieuwe liefde

Voor het eerst in acht jaar minder Rotterdam­mers in de bijstand

16:45 Het aantal Rotterdammers dat van de bijstand leeft, is voor het eerst in acht jaar tijd onder de 34.000 gezakt. Dat betekent dat wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) op de helft van zijn doelstelling zit. Hij heeft beloofd het aantal bijstanduitkeringen in Rotterdam onder de 30.000 te brengen, begin 2022. Dat zou een spectaculaire daling zijn voor de stad die van oudsher het hoogste aantal bijstandsgerechtigden binnen de grenzen heeft.