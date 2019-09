Deze kindvriendelijke tandarts versiert zijn apparatuur met graffiti en zijn prikken voel je nauwelijks



Hij verdooft in stapjes zodat je de prikken nauwelijks voelt. Zijn apparatuur is bespoten met graffiti. De angst voor de tandarts verdwijnt als sneeuw voor de zon in de praktijk van Hans Kleinjan aan de Heemraadssingel in Rotterdam. Angst voor de rekening hoef je onder de 19 jaar al helemaal niet te hebben. Wat is dan nog de reden dat kinderen de tandarts massaal mijden?