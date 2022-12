Deze klassieke school in Rotterdam-West ontpopt zich tot een complex met acht woningen

De Schonebergschool is een school uit 1904 in wat nu het Nieuwe Westen heet. Het is een klassiek gebouw met een trappenhuis dat paste bij die tijd. De nieuwe woningen zijn verschillend in grootte en prijs, maar hebben wel een aantal dingen gemeen. Zo hebben de onderkomens dubbel glas en hebben bewoners warm water en verwarming via een cv-ketel. Goed om te weten is dat de woningen in een gebied liggen waar je betaald moet parkeren. De gemeente geeft geen parkeervergunning af.