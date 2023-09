Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (1 – 3 september)

Probleem met schoonma­ken van afvalwater uit de regio dreigt, maar gewenste oplossing is nabij

Na een bezoek aan het toilet of het nemen van een douche zal niemand nog nadenken over al het weggespoelde water. Dat wacht in deze regio een bezoekje aan een zuiveringsinstallatie in Vlaardingen, die de toestroom niet meer aan dreigt te kunnen. Gelukkig is er nu na jaren soebatten een oplossing in zicht.