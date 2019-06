Deze man bereikte vandaag het Everest Base Camp... op blote voeten

Hij beklimt de Mount Everest om geld op te halen voor de Australian Himalayan Foundation. Alsof de tocht naar het Base Camp niet zwaar genoeg is, trotseert Anton Nootenboom de hoogste berg op blote voeten. Gekkenwerk? ,,Ik wil iets voor anderen doen’’, aldus de 32-jarige Rotterdammer die nu in Sydney, Australië woont.

Zijn tocht begon hij op 30 mei aan de voet van de hoogste berg op aarde: de Mount Everest. Ongetraind én op blote voeten. Voor zover bekend deed nooit eerder iemand een poging om de berg zonder schoeisel te trotseren. ,,Het is altijd een droom van mij geweest om de Himalaya en de hoogste berg ter wereld te zien. Door mijn reizen en tijd bij het leger, het zien van andere culturen en het meemaken van armoede ben ik me erg bewust van hoe goed ik het heb. Hierdoor kreeg ik het idee om iets terug te doen, om geld in te zamelen of voor een goed doel te werken. Waarom niet beide dromen combineren in één avontuur?’’

De Rotterdammer, die overigens geboren is in Goes, heeft een bijzondere weg afgelegd. Van Goes naar Rotterdam, met defensie meerdere malen naar Afghanistan, Australië en nu dan het Himalayagebied. Om aandacht te krijgen voor zijn actie, wilde hij met iets speciaals komen. ,,Helaas doet alleen een foto van een kind in armoede het niet meer. We zien het te vaak in ons dagelijks beeld.’’ Dus werden het blote voeten. Vandaag bereikte hij het Base Camp op maar liefst 5364 meter hoogte. De grootste uitdagingen onderweg? Het rotsachtige gebied. ,,Ik moet waken voor wonden door de scherpe rotsen, omdat ze kunnen infecteren. En op grotere hoogtes natuurlijk frostbite - ofwel bevriezing.’’

Inzameling

Nootenboom wil in totaal 5400 Australische dollars ophalen voor de Australian Himalayan Foundation. ,,Het Base Camp ligt op zo’n 5400 meter, dus dat leek me een mooi symbolisch bedrag. Een dollar voor iedere meter.’’ De stichting waar het geld naartoe gaat, zet zich in voor de verafgelegen gebieden van de Himalaya.

,,Ze richt zich bijvoorbeeld op het verbeteren van educatie door middel van het trainen van leraren, waardoor de kinderen beter opgeleid worden en meer kans hebben om uit de armoede de komen. Ook richt ze zich op gezondheidszorg. Ze helpt met de bescherming van het sneeuwluipaard, waarvan er nog maar een paar zijn.’’ Hij wilde graag iets doen voor een stichting in het gebied waar hij zelf is.

Mindset

Voorbereid was hij nauwelijks, vertelde hij toen hij nog onderweg was. ,,Ik wil dat dit voor mij een persoonlijke, fysieke en mentale uitdaging wordt. Waarbij ik uit mijn comfortzone word geduwd en mijn grenzen moet verleggen. Ik heb tien jaar in dienst gezeten en ben hier al vaak op getest.’’ Juist op de momenten waarop het allemaal niet even niet meer leek te lukken, kwam Nootenboom er toen achter dat je veel verder kan gaan dat je van tevoren denkt. ,,Dat wil ik weer voelen. Ik wil ermee laten zien dat je met de juiste mindset alles kan bereiken wat je wil.’’

Wat zijn familie en vrienden ervan vinden? ,,Ze verklaren me voor gek, maar zijn meer dan trots dat ik dit doe. Ik voel me enorm gemotiveerd door hun aanmoedigingen.’’

Volledig scherm Onderweg. © Privéfoto