Deze man vroeg Duplo voor de verstandelijk gehandicapte Wesley (33) en dat heeft hij geweten: ‘Het aanbod is overweldigend!’

Waar een oproepje al niet toe kan leiden! Jaap van Eijk uit De Bilt vroeg in een rubriekje in deze krant lezers om Lego Duplo voor Wesley. De 33-jarige man woont in een inrichting voor verstandelijk beperkten in Rotterdam en is dol op de grote blokken. Die oproep miste zijn uitwerking niet: Wesley kan binnenkort kratten vol verwachten.