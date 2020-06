Deze mannen runnen de eerste Barendrechtse bierbrouwerij: ‘Het is een uit de hand gelopen hobby’

Made in 010Wat begon als een idee tijdens een goed glas bier op een verjaardag, mondde uit in de eerste lokale, Barendrechtse bierbrouwerij: Vaanbrouwers. Willem Franse (70), Michael Meijer (54) en Ruud Narin (54) brouwen hun bieren in een loods op een bedrijventerrein. ,,We zijn nogal perfectionistisch.’’