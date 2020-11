Deze mensen ruimen bloed op na een gruwelijke dood: 'Vliegen kwamen uit neus en keel’

Moeder van drie kinderen is zevende slachtof­fer partnerge­weld in anderhalf jaar tijd

1 september De 36-jarige vrouw, die zaterdag is omgekomen in haar Rotterdamse woning, is de zevende vrouw die om het leven komt door partnergeweld in de regio in nog geen anderhalf jaar tijd. Ze laat drie jonge kinderen achter.