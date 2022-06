Deze politieke partijen steken de komende vier jaar eigen geld in festival: mag dat wel?

Lerarente­kort in Rijnmond neemt nog verder toe, 4000 openstaan­de vacatures

Het lerarentekort neemt zowel in het primair als voortgezet onderwijs nog verder toe in regio Rijnmond. Op scholen in de regio zijn in totaal 4000 openstaande vacatures en de aantallen lopen op, blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het UWV.

16 juni