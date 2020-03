Deze Rotterdammer loopt met laserstraal over straat: zo houd je 1,5 meter afstand

Reageren op plannen Feyenoord City? Dat kan nu ook met een mailtje

14:30 Wie een zienswijze wil indienen op het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City, kan dat tot 9 april ook per mail doen. Normaal gebeurt dit alleen mondeling of per brief, maar vanwege de coronacrisis kan dit nu eveneens digitaal. Het is op dit moment niet mogelijk om de stukken in te zien in De Rotterdam of het Timmerhuis. Ze zijn wel online te bekijken.