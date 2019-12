Deze Rotterdammer wint droombaan als allereerste LEGO Master Model Builder van Nederland

Oppassen geblazen: fraudeurs troggelen met nepbrief geld af van huurders in Delfshaven

11 december Bewoners van Delfshaven kregen gisteren een zeer opmerkelijke brief op de mat. Fraudeurs verzoeken de huurders hierin een borg van 67,16 euro over te maken. Zij doen voorkomen alsof dit verzoek van woningcorporatie Woonbron komt. Woonbron probeert huurders via social media te waarschuwen voor de fraudeurs.