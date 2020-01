Deze Rotterdamse minima zijn dolblij met kaartjes songfestival: ‘Zo’n kans krijg je nooit meer’

VIDEO Meer drinkwater­bo­ten nodig, want de Rotterdam­se haven is groter geworden

21:07 ,,Tot hoe laat lig je in de Europahaven? We komen die kant op, maar dat duurt even. Ik denk over een uur.’’ Schipper Richard van der Donk vaart sinds deze maand met z’n drinkwaterboot rond de Maasvlakte en heeft over telefoontjes van klanten niet te klagen.