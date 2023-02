Deze Rotterdamse restaurants staan in de Gault&Millau van 2023

indebuurt.nl Dit springpara­dijs organi­seert een pyjama party (met dj) voor volwasse­nen

Een luchtkussenpark van 1.500 vierkante meter vol springtoestellen en obstakels: dat is Bounce Valley. Het speelparadijs is geliefd door kinderen, maar ook ouderen zijn er gek op. Goed nieuws, want je kunt binnenkort naar ‘De Foute Pyjama Party’. Voor volwassenen!